Piotr Adamczyk przez wszystkie lata stworzył sobie wizerunek idealnego mężczyzny, bez jakiejkolwiek skazy na wizerunku. W pewnym momencie próbowała go pogrążyć była "żona" Kate Rozz, ale na nic się to zdało. Aktor ma na tyle silną pozycję w branży, że wciąż jest zapraszany do nowych produkcji i reklam.

Sam Adamczyk chyba postanowił zerwać z wizerunkiem gentlemena i zapuścił brodę. Paparazzi kilka dni temu podpatrzyli jak gwiazdor przeskakiwał przez płot w pogoni za miejscem parkingowym, na którym zaparkował swoje auto. Jakby tego było mało, w trakcie skakania przez śliskie barierki rozmawiał przez telefon, co było bardzo ryzykowne.

Czyżby spieszył się do ukochanej Weroniki Rosati?

