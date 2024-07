Ostatnio celebrytki postanowiły spróbować podbić polski rynek muzyczny. Być może wynika to z tego, że w naszym kraju wciąż brakuje młodych utalentowanych wokalistów. Tym razem swoim talentem wokalnym uraczyła nas Kasia Sowińska.

W przeciwieństwie do swoich koleżanek Swoińska nie śpiewa ani po angielsku, ani po polsku. Swój debiutancki singiel "Besame Mucho" nagrała w języku hiszpańskim. Jest to oczywiście cover ballady latynoskiej, która za pewne ma trafić do serc zakochanych. Posłuchajcie: