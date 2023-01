P!NK wraca do Polski! Już wkrótce wielki koncert królowej popu na PGE Narodowym w Warszawie

P!NK, po niemal czterech latach, wraca do Polski! Już 16 lipca 2023 jedna z największych światowych gwiazd zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Koncert będzie częścią trasy koncertowej P!NK’s Summer Carnival 2023. Jak mówi sama P!NK":

"To były długie trzy lata i tak bardzo brakowało mi muzyki na żywo… Wreszcie nadszedł ten czas! Jestem bardzo podekscytowana powrotem na koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby śpiewać, płakać, pocić się i tworzyć nowe wspomnienia z moimi przyjaciółmi. Będzie magicznie!"

mat. prasowe

Koncert P!NK w Polsce w 2023 roku

Ostatni koncert artystki w Warszawie odbył się w 2019 roku w ramach trasy "Beautiful Trauma", za którą P!NK otrzymała nagrody Legend of Live i Tour of the Year podczas 2019 Billboard Live Awards. Recenzje show, które pojawiły się w lokalnych mediach, mówią same za siebie:

„PGE Narodowy jeszcze nigdy nie był tak różowy! Pink zagrała koncert na najwyższym poziomie. Dwugodzinne show było wypełnione największymi hitami. Mogliśmy usłyszeć zarówno starsze numery takie jak „Who Knew” czy „Get the Party Started”, jak i nowsze „What About Us” czy „Just Like Fire” (…) Co piosenkę czymś nas zaskakiwała! Śpiewała tańcząc, wykonując akrobacje powietrzne, wisząc głową w dół, a nawet lecąc tuż nad publicznością”.

„Pink wygrała wszystko, co można było wygrać. Takie koncerty pozostają w sercach na długie lata. W taki sposób prezentują się tylko najlepsi. Pink na tej trasie udowadnia, że wchodzi do światowej ekstraklasy muzycznej”.

„P!NK's 2019 Beautiful Trauma to bez dwóch zdań jedno z największych wydarzeń muzycznych, jakie miało miejsce na PGE Narodowym od chwili jego powstania”.

My również byliśmy, i potwierdzamy - takiego show, jak robi P!NK, nie zobaczycie na żadnym innym koncercie! Bilety na koncert gwiazdy znajdziecie tutaj.