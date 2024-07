Reklama

23 sierpnia startuje Sopot Top of the Top Festival. Piątkowy wieczór rozpocznie się koncertem pod tytułem: „Live is Life – przełomowe lata ‘80”, a wystąpią w nim m. in.: Rick Astley, Belinda Carlisle (wykonawczyni ponadczasowego utworu „La Luna”), zespół OPUS oraz Helena Vondráčkowa. W koncercie zobaczymy również polskich wykonawców m.in. Budkę Suflera.

Na czyj występ czekacie najbardziej?