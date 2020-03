Przełom w leczeniu koronawirusa? Pierwszy człowiek na świecie testuje szczepionkę!

Koronawirus w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się po całym świecie. Niestety, w Europie wciąż lawinowo rośnie liczba nowych przypadków, ale też zgonów. Naukowcy starają się powstrzymać pandemię. Jak się okazuje już dzisiaj, pierwszy człowiek na świecie otrzyma... szczepionkę przeciwko koronawirusowi!

Sprawdźcie szczegóły.

Pierwszy człowiek testuje szczepionkę przeciwko koronawirusowi!

W waszyngtońskim Instytucie Badań nad Zdrowiem w Seattle rozpoczęto testy kliniczne w celu opracowania szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jak wyjawił amerykański urzędnik, już w poniedziałek pierwszy uczestnik otrzyma eksperymentalną dawkę! Mężczyzna chce jednak pozostać anonimowy.

Zastrzyki mają być podawane 45 młodym, zdrowym osobom, w różnych dawkach. Co najważniejsze nie ma żadnego ryzyka, że ochotnicy zostaną zarażeni, bowiem w szczepionkach nie ma wirusa.

Niestety, weryfikacja skuteczności szczepionki potrwa jednak długo, nawet 18 miesięcy. Na ten moment najważniejsze jest sprawdzenie, czy zastrzyki nie będą wywoływać żadnych niepożądanych efektów. Po tej obserwacji nastąpi rozwinięcie testów w tym temacie.

Na ten moment nie ma skutecznego lekarstwa, które zwalczyłoby koronawirusa. Miejmy nadzieję, że testy amerykańskich naukowców doprowadzą do przełomu. Przypomnijmy, że nowy wirus SARS-CoV-2 może mieć łagodne objawy typu gorączka i kaszel. Niestety osoby starsze oraz posiadające inne choroby jak np.: cukrzyca typu drugiego czy nowotwór, są jednak dużo bardziej narażone na jego działanie. W najgorszym przypadku koronawirus może doprowadzić do poważnego zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, a w rezultacie do śmierci.

Na ten moment na całym świecie zachorowało już ponad 160 tys. osób, a ponad 6 tys. zmarło. W Europie najbardziej dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, gdzie liczba zarażonych przekroczyła już 20 tysięcy! W Polsce do 16 marca odnotowano zaś 150 przypadków chorych na SARS-CoV-2. Trzy osoby niestety zmarły.

