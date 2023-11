1 z 6

"Pierwsza miłość": Co wydarzy się w najbliższych odcinkach w życiu Pawła? Okazuje się, że mężczyzna być może odzyska sprawność! Ale to nie wszystko - jego relacja z Sabiną jest coraz bliższa. Co na to Melka? Kto pomoże Pawłowi w powrocie do zdrowia? Sprawdź szczegóły!

W najbliższych odcinkach „Pierwszej Miłości" Paweł, w tej roli Michał Malinowski, dostanie propozycję poddania się skomplikowanej operacji, która może sprawić, że bohater odzyska czucie w nogach!

