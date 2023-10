Jak modnie nosić zaręczynowy pierścionek z brylantem?

Nowoczesne, retro, minimalistyczne, klasyczne, asymetryczne, obrączkowe – pierścionki to ulubione elementy damskiej biżuterii. Również te zaręczynowe ozdobione najczęściej diamentami mogą dodać wyrazu stylizacjom. Jesienny sezon to dobry czas, żeby zobaczyć, co słychać w biżuteryjnych trendach.

Jubilerzy w tym sezonie inspirują do poszukiwania własnego stylu, stawiając głównie na białe złoto, asymetryczne formy, biżuterię z wieloma drobnymi diamentami w estetyce boho czy retro – mówi Aleksandra, ekspertka z marki jubilerskiej ACLARI Diamonds. – Na czasie są również klasyczne pierścionki zaręczynowe – dodaje.

Jak więc efektownie wkomponować biżuterię z brylantami w codzienne stylizacje? Zobacz najmodniejsze propozycje!

Jesień i biżuteria z diamentami? Para idealna!

Zamszowe botki, kapelusze z dużym rondem, torebki z frędzlami, plecaki w etniczne printy, długie szale w patchworkowe wzory – to teraz Twój niezbędnik. Pomyśl jeszcze o biżuterii. Lekki, romantyczny pierścionek zaręczynowy z żółtego złota uzupełnij np. O zwiewne kolczyki z diamentami, a także zawieszki z brylantami.

Taka biżuteria idealnie dopełni jesienny look!

W nowojorskim stylu – elegancko, ale na luzie

Gra kontrastu, nonszalanckie kroje, artystyczne dodatki, a do tego biżuteria na Twojej dłoni? Zdecydowanie tak!

Stylizacje inspirowane trendami z ulic Nowego Jorku lubią swobodną zabawę modą – podpowiadają eksperci z ACLARI Diamonds. – Zwłaszcza delikatne pierścionki zaręczynowe z białego złota w towarzystwie cienkich, prostych obrączek świetnie wpisują się w nowoczesny, miejski styl.

Puść więc wodze fantazji i śmiało łącz ze sobą różne pierścionki, tworząc własne biżuteryjne kompozycje!

Moda na pierścionki nie ustaje

Klasyczne pierścionki zaręczynowe z diamentami nigdy nie wychodzą z mody. Ale zatrzymajmy się na chwilę – bo tej jesieni kobiece serca nadal podbija eklektyzm! Zestawianie pierścionków zaręczynowych z innymi pierścionkami, a nawet sygnetami – o różnej wielkości, szerokości, a nawet kolorach – prezentuje się szalenie efektownie! Fantastycznie podkreślają jesienne stylizacje z małą czarną, romantyczną sukienką bądź bluzką z kopertowym dekoltem.

Potrzebujesz inspiracji?

Zajrzyj do ACLARI Diamonds!

Najmodniejsze pierścionki z brylantami, a także diamentowe kolczyki oraz zawieszki, które stworzą piękny komplet z Twoją zaręczynową biżuterią, kupisz online, jak również stacjonarnie w ACLARI Diamonds. Salony tej marki jubilerskiej znajdziesz w największych miastach w Polsce: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gdyni, Olsztynie i we Wrocławiu. Zobacz najnowsze kolekcje i znajdź biżuterię, która najbardziej do Ciebie pasuje!

