Anna Lewandowska już przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia! Chociaż do rozpoczęcia świąt pozostały jeszcze ponad 4 tygodnie, to żona piłkarza już zabrała się za szykowanie specjalnych potraw. Rok temu trenerka zaproponowała swoim fanom przepis na bezglutenowe krokiety z nadzieniem z borowików, owinięte papierem ryżowym. Wigilijne danie nie przypadło do gustu internautom, którzy uznali, że Anna Lewandowska przesadza. Co w tym roku postanowiła przygotować żona Roberta Lewandowskiego?

Na Instagramie pokazała krótki filmik na którym zdradziła, że po kilku latach prób udało jej się stworzyć bezglutenowe pierogi w wersji dla dorosłych i dzieci. Na profilu Ani znalazł się również przepis na zimową herbatę.

Zobaczcie sami, jak Anna Lewandowska przygotowuje się do świąt i jak spędzała wigilię w poprzednim roku!

Anna Lewandowska przygotowała bezglutenowe pierogi.