Taki facet to skarb! To już 16 lat po ślubie, a on ciągle zakochany... Paparazzi przyłapali właśnie Pierce'a Brosnana z jego żoną Keely Shaye Smith na plaży. Nie dalej jak w środę świetnie bawili się nad morzem w Porto Cervo na włoskiej wyspie Sardynii. Zobaczcie w naszej galerii, jak razem wyglądali!

