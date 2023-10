Pragniesz spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu ze swoim maluchem, ale zaczęło cię nudzić ciągłe chodzenie na plac zabaw? A może twoje dziecko dopiero stawia pierwsze kroki, więc to nie jest jeszcze odpowiednie miejsce dla niego? Nic się nie martw, przygotowaliśmy 5 pomysłów na aktywny i ciekawy wypoczynek dla całej rodziny na słoneczne i deszczowe dni!

Leśne szaleństwo poza miastem

Dorośli uwielbiają las za ciszę, spokój i piękną przyrodę. Jednak dla małych dzieci las to po prostu magiczna kraina! Można w niej zobaczyć wiewiórkę albo lisa z oddali. Chować się za drzewem i urządzać wyścigi. Posłuchać śpiewu ptaków, a nawet delikatnie pokuć się szyszką. Las będzie wspaniałym miejscem, aby pokazać maluchowi nowe gatunki drzew czy krzewów oraz opowiedzieć o życiu zwierząt.

Piknik w parku połączony z pierwszymi krokami boso po trawie

Czy jest coś wspanialszego od jedzenia na świeżym powietrzu? Dlatego spakujcie koc, przygotujcie zdrowe przekąski, a następnie wybierzcie się na piknik do parku. Miękka trawa będzie idealna do stawiania pierwszych kroków przez malucha. A dla was, aby się na niej położyć i na chwilę zrelaksować.

Bieganie za kolorowymi bańkami

Najpiękniejszą rzeczą w byciu dzieckiem jest umiejętność cieszenia się małymi rzeczami, takimi jak bańki mydlane. Każdy rodzic wie, ile radości potrafi sprawić ten gadżet. Warto wykorzystać go w codziennej zabawie i mieć zawsze przy sobie!

Pierwsze skoki przez kałużę lub... do kałuży

A co robić, gdy pada deszcz? To proste! Załóżcie kalosze (mama i tata również!), kurtkę przeciwdeszczową i urządźcie zawody w skakaniu przez kałużę! A jeśli traficie do niej, to będzie tylko więcej powodów do śmiechu:). Czujemy, że ta zabawa spodoba się zarówno maluchom, jak i ich rodzicom.

Gilgotki i przytulanie w domu

Innym pomysłem na deszczową pogodę są… gilgotki i przytulanie w domu. Czułość i uwaga okazywana przez rodziców, to najlepsze, co dziecko może od nich dostać. A o takich chwilach będziecie zawsze pamiętać. Możecie je również uwiecznić aparatem fotograficznym albo po prostu telefonem.

Pieluchomajtki Bella Baby Happy Pants

W aktywnym wypoczynku najważniejsza jest swoboda malucha. Dlatego warto postawić na takie pieluchomajtki, które w każdej chwili będziesz mogła szybko zmienić. My polecamy Bella Baby Happy Pants. Są idealne, ponieważ zakładanie i zdejmowanie ich jest błyskawiczne i wyjątkowo łatwe. Dzięki rozrywanym bokom rodzic może zmieniać pieluszkę, nie odrywając dziecka od zabawy. Pieluchomajtki Bella Baby Happy Pants pomagają również przyzwyczajać dziecko do noszenia bielizny w przyszłości.

Co jeszcze wyróżnia pieluchomajtki Bella Baby Happy Pants?

nie powodują odparzeń

są wygodne jak bielizna

wspierają dziecko w nauce samodzielności

uzyskały Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka

Dodatkowo na pieluchomajtki Bella Baby Happy Pants nie są nanoszone żadne zapachy. Nie zawierają surowców bielonych szkodliwym chlorem elementarnym ani elementów lateksowych, które mogą powodować podrażnienia u osób wrażliwych na ten surowiec.

Bella Baby Happy Pants są dostępne także w praktycznych opakowaniach po 1 szt. i po 4 szt., które idealnie sprawdzą się w podróży!

A skoro o podróżach mowa, to przydadzą się również chusteczki nasączone Bella Baby Happy Sensitive! Są to chusteczki z miękkiej włókniny, przeznaczone do pielęgnacji delikatnej skóry dziecka. Dzięki starannie dobranym składnikom i neutralnemu pH oczyszczają i pielęgnują, zachowując naturalną barierę ochronną. Zostały stworzone specjalnie z myślą o skórze wyjątkowo wrażliwej i skłonnej do alergii. Dodatkowo zawierają kojący wyciąg z aloesu, który łagodzi podrażnienia.

Chusteczki są bezzapachowe, nie zawierają alkoholu etylowego, silikonów oraz parabenów.

Dzięki pieluchomajtkom Bella Baby Happy Pants zabawa nie będzie mieć końca!

Materiał powstał z marką Bella Baby Happy