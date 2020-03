Pielęgniarka zarażona koronawirusem! Opiekowała się zmarłą 57-latką chorą na COVID-19

Pierwszą śmiertelną ofiarą koronawirusa w Polsce była 57-latka, która zmarła w szpitalu w Poznaniu. Jednak zanim do niego trafiła przebywała w szpitalu w Puszczykowie, a wcześniej zgłosiła się do lekarza rodzinnego z przeziębieniem, gdzie poinformowała o kontakcie z osobą wracającą z Włoch. Teraz okazało się, że jedna z pielęgniarek, która opiekowała się zmarłą kobietą, zarażoną wirusem SARS-Cov-2 sama ma koronawirusa. Test wyszedł pozytywnie.

Co z innymi pracownikami szpitala w Puszczykowie? Czy zostanie przeprowadzona kwarantanna?

Pielęgniarka zarażona koronawirusem!

Szpital w Puszczykowie poinformował, że jedną z osób zarażonych koronawirusem jest pielęgniarka, która miała kontakt z 57-letnią śmiertelną ofiarą wirusa. Stan zmarłej kobiety od początku był ciężki również za sprawą chorób towarzyszących, jednak zanim 8 marca trafiła na oddział zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu najpierw zgłosiła się do przychodni z przeziębieniem, gdzie zgłosiła, że miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch.

Została skierowana do szpitala zakaźnego, ale tam nie została przyjęta i trafiła do szpitala w Puszczykowie, gdzie znalazła się na oddziale internistycznym, skąd przeniesiono ją do izolatki. To oznacza, że zanim została odizolowana miała kontakt z wieloma ludźmi!

Na skierowaniu umieszczona została adnotacja o konsultacji z lekarzem oddziału zakaźnego, który nie ustalił wskazań do przesłania na ten oddział. Pacjentka przebywała w oddziale SOR na sali obserwacyjnej, skąd została przewieziona na oddział internistyczny i położona na sali intensywnej opieki medycznej (...) następnie przeniesiona do izolatki, w której przebywała do 8 marca" – poinformował szpital w Puszczykowie.

Pielęgniarka z oddziału internistycznego w szpitalu w Puszczykowie jest obecnie jedyną osobą, mającą kontakt z zarażoną 57-latką, u której test na koronawirusa wyszedł dodatni. Jednak ze względów bezpieczeństwa Sanepid otrzymał listę wszystkich pacjentów i personelu medycznego, którzy mieli kontakt z zarażoną kobietą. Wszyscy mają być objęci kwarantanną!

Pracownicy medyczni są wyjątkowo narażeni na kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem!