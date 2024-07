10 z 13

STENDERS - zestaw mini - doskonały na podróże

• Żele pod prysznic (19,90 zł/75ml): melonowy, żurawinowy, różany

• Szampony i odżywki do włosów (23,90 zł/75ml): szampon do włosów normalnych, szampon do włosów suchych i farbowanych, szampon do włosów i ciała dla mężczyzn, odżywka do włosów normalnych, odżywka do włosów suchych i farbowanych

• Nawilżanie ciała (23,90 zł/75 ml): olej do ciała, olej do ciała dla mężczyzn