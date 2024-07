1 z 10

KIWI - SHOE PASSION PODUSZKI ŻELOWE NA PIĘTY

Poduszki żelowe na pięty Kiwi Shoe Passion zapobiegają tarciu górnych części pięt o tył butów. Dopasowują się łatwo do kształtu pięty, chronią ją przed otarciami i uciskiem, co jest częstą przyczyną dyskomfortu. Są niewidoczne i pasują do każdego rodzaju butów. Umieszczamy je wewnątrz buta i mocno dociskamy. Dzięki substancji klejącej nie przesuwają się podczas chodzenia. Przeznaczone są do wielokrotnego użytku i bardzo łatwo je utrzymać w czystości.

Cena ok. 17,39 zł.