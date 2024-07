4 z 33

Krem do rąk z minerałami z Morza Martwego Planet Spa AVON

Krem do rąk z minerałami z morza martwego odmładza, nawilża i cudownie wygładza skórę dłoni. Dodatkowo detoksykuje i ujędrnia naskórek. Krem zawiera witaminę E i bogatą w minerały sól z Morza Martwego. Całość dopełnia zestaw do pielęgnacji dłoni. skarpetki do pielęgnacji stóp.

Cena ok. 20 zł. / 75 ml