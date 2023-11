Od dawna wiadomo, że cukier to wróg zgrabnej i jędrnej sylwetki. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wpływa negatywnie nie tylko na wagę, ale jest odpowiedzialny za starzenie się skóry! Przyznajemy, że dla nas to również było ogromne zaskoczenie. Gdy dowiedzieliśmy się, że powstawanie zmarszczek są ściśle związane ze spożywaniem cukru w różnych postaciach, postanowiliśmy dokładnie zbadać ten temat. I wtedy odkryliśmy postać dr med. Susanne von Schmiedeberg.

Reklama

Jak cukier wpływa na skórę?

Dr med. von Schmiedeberg specjalizuje się w chorobach skóry oraz wraz z mężem prowadzi własną praktykę lekarską w Düsseldorfie. Jak sama mówi: Od zawsze moim pragnieniem było stworzenie skutecznej i efektywnej pielęgnacji anti-aging. To było jej celem od dawna, jednak prawdziwy przełom nastąpił po tym, jak siedem lat temu urodziła swoje trzecie dziecko. Kiedy okazało się, że po ciąży kilogramy nie ubywają, zmieniła styl życia i sposób odżywiania, wykreśliła z jadłospisu większość węglowodanów i poświęciła się studiowaniu wpływu cukru na organizm oraz na skórę. Powszechnie wiadomo, że cukier przyczynia się do nadwagi i zmęczenia oraz odbiera napęd do działania. Jednak mało kto ma świadomość tego, że odbiera on także urodę i wpływa na starzenie się skóry!

Mat.prasowe Douglas

Dzieje się tak ponieważ, kiedy w krwiobiegu znajduje się nadmiar cukru, jego cząsteczki, proteiny i tłuszcze wchodzą ze sobą w reakcje biochemiczne. W fachowym żargonie proces ten nazywany jest glikacją. Powstają wówczas tzw. A.G.E., zaawansowane produkty glikacji (Advanced Glycation Endproducts), które przyspieszają proces starzenia się skóry. To właśnie one sklejają włókna kolagenowe i elastynowe, które tracą wówczas swoją wytrzymałość i elastyczność, a to z kolei osłabia struktury skóry, przez co dochodzi do powstania zmarszczek. Kolejnymi konsekwencjami są suchość skóry (ze względu na jej cieńszą barierę ochronną) i cera pozbawiona blasku.

Kosmetyki Derma Cosmetics od dr Susanne von Schmiedeberg

Dr Susanne von Schmiedeberg dogłębnie studiowała ten problem, aby odkryć, w jaki sposób można powstrzymać “zasłodzenie” skóry. W trakcie swoich badań, natrafiła na związek L-Carnosine, substancję aktywną, która redukuje powstawanie A.G.E, a tym samym spowalnia proces starzenia się skóry. L-Carnosine przyczynia się przede wszystkim do odnowy komórek, a wiele badań dowiodło, że związek ten nie tylko je chroni, lecz odmładza nawet te, które uległy już wpływom starzenia. Jest to związane ze zdolnością L-Carnosine do zwiększenia liczby podziałów komórkowych. To nie wszystko! Ta niezwykła substancja aktywna również stabilizuje i chroni błonę komórkową przed stresem oksydacyjnym oraz inwazją wolnych rodników.

Mat.prasowe Douglas

Konsekwencją pasji dr Susanne von Schmiedeberg okazała się ewolucja jej kompleksowego podejścia „anti-sugar & anti-aging” w serię do pielęgnacji twarzy. Dlatego stworzyła markę kosmetyczną Derma Cosmetics, a flagowym produktem jest krem L-Carnosine Anti-A.G.E. dla skóry suchej oraz skóry wrażliwej, który zmniejsza zasłodzenie w komórkach. Efekt? Widoczne spowolnienie procesu starzenia się i mniejsza ilość zmarszczek. Krem dla skóry suchej intensywnie i długotrwale nawilża. W wersji dla skóry wrażliwej znajdziemy Beta-Glucan, znany z właściwości łagodzących i wzmacniających barierę ochronną naskórka. Krem pod oczy L-Carnosine Anti-A.G.E. został stworzony z myślą o wrażliwych okolicach oczu. Szybko i skutecznie redukuje opuchnięcia i zmarszczki oraz ujędrnia delikatną skórę pod oczami.

Mat.prasowe Douglas

W linii produktów dr Susanne von Schmiedeberg nie mogło zabraknąć produktu do zadań specjalnych, czyli Power Serum. Jest to wyjątkowe połączenie niskomolekularnego kwasu hialuronowego oraz składników aktywnych, jak np. retinol czy witamina C. Power Serum działa natychmiastowo, nadaje skórze gładkość i promienny wygląd. Dostępne jest w 4 wariantach dostosowanych do indywidualnych potrzeb skóry. Silne serum nadające blask z witaminą C zwalcza negatywny wpływ stresu oksydacyjnego i wyrównuje koloryt cery. Silne serum wzmacniające z neuroprzekaźnikiem EGF stymuluje odnowę skóry i wpływa na jej jednolity wygląd, natomiast Silne serum liftingujące z retinolem wygładza ją, redukując linie i zmarszczki. Ostatnim w tej linii jest Silne serum uspokajające z ekstraktem z zielonej herbaty, które uspokoi podrażnioną skórę i przywróci jej równowagę.

Warto podkreślić, że wszystkie produkty są wolne od silikonów, oleju mineralnego, PEG i parabenów, a także wegańskie i bezglutenowe.

Czujemy, że po tej dawce (smutnej) wiedzy, odstawienie czekolady i żelek będzie zdecydowanie prostsze. :)

Markę Derma Cosmetics od dr Susanne von Schmiedeberg znajdziecie tylko w perfumeriach Douglas.

Reklama

Materiał powstał z udziałem perfumerii Douglas