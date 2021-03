Piękny dom Cezarego Pazury robi wrażenie. Żona aktora pokazała, jak urządzili swoje królestwo! 

Jak mieszkają Edyta i Cezary Pazurowie? Żona aktora chętnie publikuje w sieci zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak urządziła ich wspólne gniazdko. Willa gwiazdora nowego serialu "Tajemnica Zawodowa" naprawdę robi wrażenie! Tylko spójrzcie na stylowe meble i efektowne dodatki w domu Cezarego Pazury! My jesteśmy zachwyceni piękną, jasną kuchnią i dużym salonem.

Jak mieszka Cezary Pazura?

Edyta i Cezary Pazurowie już od ponad 13 są parą, a od 11 lat tworzą zgrane małżeństwo. Zakochani mają trójki dzieci: Amelię, Antoniego i Ritę. Cała rodzinka mieszka w pięknym domu, który jest urządzony w jasnych, stonowanych kolorach, a jego wnętrza wypełniają stylowe dodatki dopasowane do pory roku. My jesteśmy zachwyceni piękną kuchnią w której pojawiły się białe meble ze złotymi uchwytami i wielki okap nad dużą ciemną kuchenką. Spójrzcie też salon! My uwielbiamy takie wnętrza.

Zobaczcie sami, jak mieszkają Edyta i Cezary Pazurowie!

Aktor razem z żoną zdecydowali się na jasne meble w kuchni i piękną dekoracyjną podłogę.

W salonie z kolei króluje wielka kanapa, duży stolik i całkiem sporo roślin. Spójrzcie też na oryginalną wiszącą lampę!

W jadalni pojawił się wielki stół z niebieskimi krzesłami. Na ścianach pojawiły się cegły pomalowane na biały kolor. Całość wygląda świetnie!

W domu aktora i jego żony jest przytulnie i bardzo stylowo. My jesteśmy zachwyceni tymi wnętrzami!