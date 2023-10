Eleganckie, kobiece i nietuzinkowe – to tylko kilka z przymiotników, jakimi można odpisać nowe słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds Lipstick, które właśnie pojawiły się w sprzedaży przedpremierowej.

Czym się wyróżniają? To urzadzenie stworzone dla kobiet kochających design! Czerwone słuchawki zapakowane są w przypominające szminkę etui, które wykonane jest ze stali nierdzewnej z błyszczącym wykończeniem i złotymi elementami, do tego posiada funkcję ładowania słuchawek. Magnetyczne zamknięcie etui, wydające charakterystyczne dla szminek „kliknięcie” przy zamykaniu, a także specjalne pudełko upominkowe, gwarantują unikalne doświadczenia z użytkowania.

Oprócz oryginalnego designu, słuchawki FreeBuds Lipstock to niezmienna jakość marki Huawei. Wyposażone są w technologię aktywnej redukcji szumów (ANC), która pozwala odciąć się od dźwięków zewnętrznych. W praktyce oznacza to swobodne korzystanie ze słuchawek na głośnej ulicy czy w pomieszczeniu pełnym innych osób. Dzięki technologii Adaptice Ear Matching słuchawki jako pierwsze urządzenie tego typu dopasowują się do kształtu kanału słuchowego właściciela, dostosowując konfigurację redukcji szumów do indywidualnych potrzeb.

Oprócz świetnych parametrów technicznych i wyjątkowego wyglądu, nowe słuchawki Huawei są również bardzo wygodne w użytkowaniu. Lekkie i kompaktowe (jedna słuchawka waży zaledwie 4,1 grama!), mogą jednocześnie połączyć się z dwoma urządzeniami, co bardzo pomaga w codziennej pracy – jednocześnie można na przykład słuchać muzyki i odebrać telefon, bez przełączania słuchawek pomiędzy komputerem a telefonem

Huawei x Douglas – specjalna oferta

Huawei, we współpracy z siecią perfumerii Douglas, przygotował specjalną ofertę dla tych, którzy zdecydują się na zakup w przedsprzedaży słuchawek FreeBuds Lipstick w wyjątkowym etui w kształcie szminki.

Obie marki chcą celebrować piękno i postanowiły dodatkowo rozpieścić swoich klientów. Co zrobić, by przy okazji zakupu nowych słuchawek cieszyć się voucherem do perfumerii Douglas o wartości 200 zł?

To proste! Aby otrzymać voucher o wartości 200 zł do perfumerii Douglas, należy kupić słuchawki, zachować dowód zakupu i zarejestrować udział w promocji na dedykowanej stronie www.huaweifreebudspromo.pl. W ciągu 40 dni od rejestracji organizator mailowo potwierdzi otrzymanie vouchera. Każdy dowód zakupu można zarejestrować tylko raz. Liczba voucherów w promocji jest ograniczona.

Artykuł powstał z udziałem marki Huawei