Rok 2012 zapowiada się wyjątkowo. Wiele gwiazd właśnie wtedy powita swoje dzieci na świcie.



W nadchodzącym roku aż dwa aniołki Victoria’s Secret spodziewają się maluchów. Będzie to już drugie dziecko Alessandry Ambrosio ipierwsze Lily Aldridge, która wraz ze swoim partnerem, solistą zespołu Kings of Leon wyczekują go z niecierpliwością.



Wśród przyszłych mam znalazła się również Hilary Duff oraz Jennifer Garner, która spodziewa się już trzeciego dziecka wraz z Benem Affleckiem oraz Kourtney Kardashian, która urodzi swojego drugiego potomka.



W 2012 na świat przyjdą również dzieci: aktorki Keri Russell, Jessica Simpson, Alyson Hannigan i Maggie Gyllenhaal. W przyszłym roku szczęśliwymi tatusiami zostaną m.in. Bruce Willis, Robert Downey Jr, a także Jason Van Der Beek.



Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na pierwsze zdjęcia maluchów!



jm

