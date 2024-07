2 z 6

Joanna Liszowska: „Chcę mieć dzieci. Co najmniej dwójeczkę. Życie prywatne, dom to jest to, co daje mi siłę. Jeśli nie zrobię kariery, to świat się nie zawali. Nigdy nie wątpiłam i nie wątpię, że będę miała fajną rodzinę i kochającego męża”.