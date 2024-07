Studio Kreacji Makijażu marki Chanel przedstawia żywiołową i wyrafinowaną kolekcję - wszystkie wymiary uwodzenia wieczorowym makijażem. Specjalna kolekcja przygotowana z myślą o gwiazdkowych imprezach przyciąga seksapilem, wyrafinowaniem i tajemniczością. A najważniejszym elementem całości jest to, że twarzą Chanel wciąż pozostaje piękna Polka - Monika Jac Jagaciak.

W najnowszej kolekcji do makijażu Chanel znajdziecie, niezwykle kobiecy lakier do paznokci, pełen pasji odcień czerwieni, który znaczy całą kolekcję śmiałością i uwodzeniem. Cienie do powiek, mieniące się metalicznym, migoczącym połyskiem, tusz do rzęs, puder oraz pomadki do ust.

Wszystkie elementy kolekcji zamknięte są w wyrafinowanych opakowaniach, które będą ozdabiać nie tylko nas, ale i nasze kosmetyczki, czy łazienki. Kolekcja Chanel to chyba najdoskonalszy z możliwych pomysł na świąteczny prezent.

Zajrzyjcie do naszej galerii ze świąteczną kolekcją Chanel: