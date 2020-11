Piękna pod ubraniem! Poczuj się pewnie z nową kolekcją bielizny Gatta 

Dobrze dobrana bielizna to tajemnica pięknej sylwetki i uczucie komfortu, nawet przez wiele godzin. Ale majtki i biustonosze powinny też zachwycać nas wyglądem. Wszystko po to, żeby kobieta mogła czuć się pewnie i wyjątkowo. Taka jest bielizna z nowej kolekcji od Gatty na sezon jesień-zima 2020/2021 – wygodna i efektowna. Poznaj ją z bliska i zaproś do swojej szafy!

Rozpalająca zmysły a zarazem subtelna. Taka jest kolorystyka nowej kolekcji bielizny od Gatta

Najnowsza kolekcja majtek i biustonoszy od Gatty bazuje na kolorystyce, która nie bez powodu kojarzy się z bielizną. Nie brakuje więc kuszącej czerwieni w różnych odcieniach, zmysłowej czerni i subtelnej bieli. Ale paleta barw w nowej kolekcji jest znacznie szersza. Granat, fiolet i brudny róż to tylko niektóre z propozycji dla tych kobiet, które oczekują od bielizny nie tylko wygody, ale też zniewalającego wyglądu. Aż trudno oderwać wzrok od tych propozycji!

Na zdjęciu: Gatta Ashley góra 179,90zł , dół 59,90zł; Gatta Alexa góra 179,90zł, dół 59,90zł.

Jak wybrać idealny rodzaj bielizny dla siebie?

Moda zaczyna się pod ubraniem – ta myśl przyświecała projektantom Gatty, którzy stworzyli nową kolekcję majtek. Fasony, jednocześnie wygodne i podkreślające sylwetkę, są uwielbiane przez kobiety. Majtki z wysokim stanem pomogą wymodelować figurę, optycznie ją wyszczuplając. W nich nie musisz myśleć o wystającym brzuszku czy boczkach. To propozycja również dla szczupłych kobiet, ponieważ majtki high waist dodają zmysłowości. Seksowne brazyliany podkreślą pośladki i będą świetną alternatywą dla mocno wyciętych stringów oraz zabudowanych fig.

Miłośniczki klasycznych fasonów również znajdą coś dla siebie. Bez względu na rodzaj, wszystkie majtki zachwycają wyglądem. Kunsztowne koronki, uwodzicielskie siateczki i urocze kokardki – to wszystko sprawia, że majtki nabierają zmysłowego charakteru, abyś mogła czuć się uwodzicielsko piękna. Swoją garderobę warto też uzupełnić o gładkie modele majtek, wykonane w technologii seamlees, które nie będą odznaczać się pod ubraniem. Taką bieliznę noś obowiązkowo pod obcisłymi strojami, zwłaszcza eleganckimi, zakładanymi na wielkie wyjścia.

Na zdjęciu: Gatta Sylvia góra 169,90zł, dół 59,90zł; Gatta Margaret góra 179,90zł, dół 59,90 zł.

Te biustonosze idealnie podkreślą piersi!

Sekret pięknego biustu tkwi w perfekcyjnie dopasowanym biustonoszu, który staje się niczym druga skóra – jest wygody i niewidoczny pod ubraniem. Nowa kolekcja bielizny od Gatty pomoże Ci znaleźć idealny biustonosz. To zasługa głównie tego, że są one dostępne w wielu rozmiarach i modelach, pasujących również na duże biusty. Jeśli marzysz o wizualnym powiększeniu piersi, wyglądających przy tym naturalnie, sięgnij po model push-up albo deco plunge, w którym biust będzie pełniejszy i dobrze wyeksponowany.

A jeśli zależy Ci na efekcie WOW, wybierz double push-up. Panie, które natura obdarzyła obfitym biustem, również powinny podkreślać jego atuty w dobrze dopasowanym biustonoszu. Modele balkonette soft, soft, semi soft oraz half gorset będą idealnym wyborem, który zapewni doskonałe podtrzymanie piersiom w dużych rozmiarach.

Na zdjęciu: Gatta Poly góra 179,90zł, dół 59,90zł.

Razem czy osobno?

Nowa kolekcja bielizny od Gatty na jesień i zimę 2020/2021 została zaprojektowana w taki sposób, aby można było dowolnie łączyć ją ze sobą. Jeśli chcesz, stwórz komplet albo mieszaj różne wzory i kolory. Wybierz gładkie czarne majtki pod obcisłą spódniczkę i dobierz do nich biustonosz w tym samym kolorze, ale uszyty niemal w całości z koronki. A może wolisz połączyć subtelnie zdobioną górę z finezyjnymi majtkami? Sama decyduj!

Wybierając majtki i biustonosze, kieruj się zasadą, że w przypadku bielizny liczy się i komfort, i wygląd. Nawet jeśli w jesienno-zimowe chłody otulisz się grubym, oversize’owym swetrem albo długą dzianinową sukienką, daj sobie odrobinę luksusu w postaci zmysłowej bielizny. Dzięki niej poczujesz się jeszcze piękniejsza i pewniejsza siebie.