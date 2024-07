Kobalt to jeden z hitowych kolorów w sezonie jesień-zima 2013/14. Pojawiał się na pokazach mody u światowych projektantów, a w modzie ulicznej został przyjęty z otwartymi ramionami. Jest nietuzinowy, a jednocześnie prosty do łączenia z innymi kolorami. Wielu modowych ekspertów twierdziło nawet, że kobalt to nowy czarny.

Właśnie w tym kolorze ubrała się Ola Szwed na premierę filmu "Wkręceni". Kobaltowa sukienka o prostym kroju fantastycznie podkreślała jej urodę. Przy Oli kobalt wygląda na wyjątkowo wesoły, ale i nie zbyt krzykliwy kolor. Do tego looku aktorka dobrała proste czółenka w szpic i czarną kopertówkę. Świetnie wyglądała też w upiętych włosach. Prosto i szykownie. Klasa!

