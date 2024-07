Cheryl Cole coraz częściej zachwyca nas swoimi stylizacjami. Tym razem brytyjska gwiazda przybyła na nagranie show Chrisa Moylesa w Londynie ubrana od stóp do głów w designerskie rzeczy.

Reklama

Artystka miała na sobie bluzkę zaprojektowana przez Alexandera Wanga. Koszt takiej koszuki to ok. 1500 złotych. Do tego założyła marynarkę Boy by Band of Outsiders za 4300 złotych, lamparcie leginsy Current/Elliott za ok. 1300 złotych i różowe sandałki na koturnie od Christiana Louboutina za ok. 3500 złotych.

Całość oceniamy na piątkę z plusem. Stylizacja utrzymana jest w modnych ostatnio kolorach i wzorach. Do tego świetna fryzura i zniewalający uśmiech. Bomba!

Reklama

jm