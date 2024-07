Anna Mucha została twarzą nowej linii kosmetyków do makijażu od Oriflame - The ONE. Kolekcja ta składa się z 3 serii inspirowanych najnowszymi trendami w modzie i urodzie. Wszystkie zaś charakteryzują się innym stylem. Sprawdźcie jakim!

1. Everyday Beauty – to produkty do codziennego stosowania, opracowane na bazie inteligentnych rozwiązań, dzięki którym zaoszczędzi się czas, a codzienny makijaż wykona bez wysiłku. A z takimi produktami jak podkład oraz korektor Illuskin jest to możliwe. Bez trudu uzyskuje się efekt idealnej, rozświetlonej cery, która jest bazą do tworzenia makijaży.

2. High Impact – to gwarancja spektakularnego makijażu. Produkty z tej serii pomogą osiągnąć efekt ultra wyrazistego makijażu i dodadzą pewności siebie. Pierwszym produktem tej serii jest tusz do rzęs Volume Blast, niezwykle lśniąca pomadka Power Shine oraz cień do powiek Colour Impact o kremowo-pudrowej konsystencji.

3. Long Wear – ta seria kosmetyków gwarantuje ultra trwały makijaż. Została stworzona dla kobiet, które oczekują perfekcyjnego makijażu przez cały dzień, bez konieczności jego poprawiania. W tej serii gwiazdą jest lakier do paznokci Long Wear, który utrzymuje się nawet 2 tygodnie.

Zobaczcie, jak prezentuje się w tych trendach Anna Mucha: