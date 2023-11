1 z 8

Nadchodząca jesień to idealny moment na zmianę nie tylko swojej garderoby, ale także perfum. Nie jest żadną tajemnicą, że wręcz nie wypada nosić tych samych zapachów na różne okazje, tym bardziej w różnych sezonach. Jeśli więc szukasz idealnych perfum na zbliżający się sezon, to doskonale trafiłaś. Mamy dla ciebie kilka idealnych, jesiennych propozycji zapachowych.

Jakie perfumy na jesień 2018?

W tym roku stawiamy na różnorodność. Nie musisz zamykać się jedynie na ciężkie i otulające perfumy. Śmiało stawiaj na zmysłowe kwiaty, np. orzeźwione porzeczką i zamknięte w nutach bazy drzewa kaszmirowego, ambry i wanilii. Taką mieszankę znajdziesz w wodzie toaletowej Police Miss Beat. Perfumy kupisz wyłącznie w drogeriach Rossmann za 159 złotych.

Warto również zainteresować się nowością od Tous, czyli zapachem Oh! dostępnym wyłącznie w Sephorze. Ten zapach to połączenie róży, które uosabiają romans, z bardziej eleganckim kluczowym piżmem, który jest kultowym duetem klasyki perfumiarstwa.

Na jesień polecamy także nowość od Calvina Kleina Women. To orientalno-kwiatowe perfumy, w których poczujesz eukaliptus, czarny pieprz, bergamotkę, grejpfrut i cytryna. W nutach bazy znajdziesz natomiast cedr, olibanum, ambroksan czy drewno kaszmirowe.

Ale to nie wszystko! Ciekawą propozycją są także perfumy od Gucci - Boom Nettare Di Fiori (nutami głowy są róża i imbir, serca - tuberoza, wiciokrzew i jaśmin, natomiast bazy paczula, piżmo i osmantus). Z kolei Boss The scent private accord to idealny duet dla niej i dla niego!

Zobaczcie galerię zdjęć z najlepszymi perfumami na jesień 2018.

