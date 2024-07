6 z 10

Bohoboco - No 1

Kompozycja czarnego pieprzu, gałki muszkatołowej, białego piżma, drzewa cedrowego i wanilii. To mix czerni i bieli. „Tu pikanteria czarnego pieprzu łagodnie przeplata się z delikatnością białej wanilii, tworząc całość będącą kwintesencją zmysłowości i magnetyzmu. To woń lekka, a jednocześnie niezwykle tajemnicza.” – mówi Kamil Owczarek. BOHOBOCO No 1 to perfumy dla nowoczesnej kobiety, która chce się wyróżnić i być dostrzeżona.

Cena ok. 230 zł / 50 ml