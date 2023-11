4 z 4

Pamiętasz pierwsze zarobione pieniądze?

– Nie pochodzę z zamożnej rodziny. Moich rodziców było stać na kupienie pianina i opłacanie prywatnych lekcji śpiewu, ale nie miałam śmiałości już prosić ich o lekcje nauki gry na instrumencie. Dlatego dziś jestem szczęśliwa, że stać mnie na to, by samodzielnie utrzymywać się w Warszawie. Bardzo się cieszę, że nie muszę prosić rodziców o finansowe wsparcie, a czasem nawet udaje mi się im pomóc.

Słyszałam, że własne piosenki zaczęłaś pisać pod wpływem trudnych emocji.

– Tak, to było po tym, jak odszedł mój ukochany dziadek Bogdan. Byłam z nim mocno związana. To właśnie on nauczył mnie miłości do zwierząt, opowiadał o swoich podróżach, np. do Hiszpanii, przychodził pod szkołę, by zabrać mnie i brata na lody. Do dziś, jak wymyślam jakąś piosenkę, to myślę o dziadku. Wyobrażam sobie, że słowa piosenki są rodzajem naszej komunikacji. Wierzę, że gdzieś tam, na górze, on patrzy na mnie i jest dumny.

Kiedy wydasz swoją debiutancką płytę?

– Podpisałam umowę z firmą Universal Music Polska, ale nie potrafię określić daty, kiedy płyta pojawi się na rynku. Chciałabym, by to było jeszcze w tym roku. Już nie mogę się doczekać moich koncertów, najchętniej w małych klubowych salach.

A miałabyś ochotę wystąpić w „The Voice of Poland” lub w „Tańcu z gwiazdami”?

– W „The Voice of Poland” nie czułabym się z tym do końca dobrze, ponieważ mam wielu fanów i osoba, która stanęłaby ze mną do walki, najprawdopodobniej nie miałaby szans. To nie byłoby fair. Z tego samego powodu zastanawiałabym się też nad „Tańcem z gwiazdami”. Przypadek Gimpera udowodnił, że twórcy internetowi mają grono bardzo wiernych fanów. Właśnie z tego powodu Gimpera spotkała fala krytyki i hejtu. Ale przyznam się, że byłam na jednej lekcji tańca i choć uważam, że nie potrafię tańczyć, to poczułam mnóstwo pozytywnych emocji. Kiedy wyszłam z zajęć, dosłownie popłakałam się ze szczęścia. To było coś magicznego, więc kto wie? Cudownie byłoby doświadczyć czegoś nowego, co również pozwoliłoby mi się przełamać i bardziej uwierzyć w siebie.

