Ryszard „Peja” Andrzejewski uchodził za największego chuligana spośród raperów. Wziął udział w programie „Agent – Gwiazdy”, żeby udowodnić wszystkim, że… już nim nie jest. Zawsze uchodził za bezkompromisowego rapera, który gardzi komercją. Nic więc dziwnego, że udział w show „Agent – Gwiazdy” był dla części jego fanów szokiem. Niektórzy pisali, że „sprzedał się TVN-owi” i pogrzebał ideały, które głosił od 20 lat. Kpili, że będzie mógł się zaprzyjaźnić z Kingą Rusin, której kiedyś dociął w swojej piosence. Na scenie hiphopowej też zawrzało. Ostro skrytykowali go m.in. Tede i Donatan.

Czy dziś Peja żałuje swojej decyzji?

Nie ukrywa, że zła reputacja zaczęła mu ciążyć, bo przez nią stracił zaufanie partnerów biznesowych.

– Chciałem udowodnić sobie, że nadaję się do eksperymentu socjologicznego, jakim jest program, a innym, że jestem lepszy, niż się o mnie mówi. Chciałem, żeby ludzie dostrzegli we mnie fajnego człowieka i uznali, że Rychu Peja to zaje***ty gość, z którym można pojechać na koniec świata. I w dodatku z nim wytrzymać – dodaje.