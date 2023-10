Rzepak, bo o nim mowa to roślina wyjątkowa, z której tłoczone jest prawdziwe złoto. Odkryj eliksir dla naszego ciała oraz zdrowia, czyli olej rzepakowy!

Olej rzepakowy - właściwości zdrowotne

O lekko słomkowym kolorze, tłoczony z pięknych roślin o żółtych kwiatach olej rzepakowy to prawdziwa perła wśród olei roślinnych. Bogaty w wiele wartości odżywczych, korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Zawarte w nim wielonienasycone kwasy omega-6 oraz omega-3, w dodatku w idealnej proporcji 2:1, korzystnie wpływają na stan naszego zdrowia. To najcenniejsza grupa kwasów tłuszczowych, która jest niezbędna do właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

Olej rzepakowy i występujące w nim składniki to również prawdziwa kwintesencja tego, czego potrzebuje nasza skóra. Warto wiedzieć, że znajduje on zastosowanie także w kosmetyce! Ma neutralny zapach oraz jest nieinwazyjnym składnikiem. Pozwala nie tylko nadać odpowiednią konsystencję kosmetykom (tym produkowanym na skalę masową oraz w domowym zaciszu), ale również dostarczy wielu wartości odżywczych. Olej rzepakowy zawiera witaminę E, która ma wpływ na ochronę DNA, białek i lipidów przed uszkodzeniami na tle oksydacyjnym. Chroni organizm przed wolnymi rodnikami, przez co pomaga nam walczyć z oznakami starzenia oraz odbudowuje skórę.

Warto pamiętać, że jedna łyżka tego drogocennego oleju pokrywa ok. 50% zapotrzebowania organizmu na witaminę E, która ma bardzo korzystny wpływ na wygląd naszej skóry! Dlatego trzeba ją dostarczać nie tylko od zewnątrz, ale również w odpowiednio zbilansowanej diecie, bogatej w antyoksydanty. Olej rzepakowy może też zawierać beta-karoten, stąd też potrawy przygotowane z jego dodatkiem znakomicie wspomogą codzienną pielęgnację i pozwolą nam dłużej cieszyć się pięknym wyglądem.

A jak stosować go w codziennej pielęgnacji?

Zabieg z olejem rzepakowym na ciało

Dodaj do oleju rzepakowego fusy z wcześniej zaparzonej kawy i przygotuj aromatyczny oraz relaksujący peeling do ciała! Kawa ma właściwości antycellulitowe, dlatego taki zabieg zmniejszy tzw. pomarańczową skórkę i ujędrni ciało. A jeśli chcesz zadbać o swoje dłonie, wystarczy, że delikatnie podgrzejesz olej rzepakowy i dokonasz rytuału olejowania. Twoje dłonie podziękują Ci za to miękkością oraz pięknym wyglądem!

Olejowanie włosów z olejem rzepakowym

To zabieg, który odżywi i nawilży twoje włosy. Polega na pokryciu suchych lub wilgotnych pasm niewielką ilością naturalnego oleju. Idealnie nadaje się do tego olej rzepakowy! Zaleca się aplikowanie oleju od połowy długości włosów. Podczas tej czynności warto dłońmi wygładzać kosmyki od nasady w kierunku końcówek.

Czy ty też jesteś zaskoczona, tak jak my wszechstronnym działaniem oleju rzepakowego? :)

