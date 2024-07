Ponad 20 lat temu Cezaremu Pazurze urodziło się pierwsze dziecko - córka Anastazja. Na kolejnego potomka aktor musiał czekać następnych 19 lat. Amelka przyszła na świat w 2009 roku. Późne ojcostwo aktorowi spodobało się tak bardzo, że zaczął marzyć o powiększaniu rodziny.

Reklama

- Zrozumiałem, że istnieje inne życie poza pracą. Dom, zapach zupy, którą żona gotuje, szczebiot maleństwa. To jest prawdziwe szczęście. Patrzę na moją młodszą córeczkę Amelkę i nic nie daje mi tyle szczęścia co jej obecność. Jak wyjeżdżam, to zaraz tęsknię, chcę wracać do domu, do moich dziewczyn. Nie przypuszczałem, że mam w sobie takie pokłady macierzyństwa. Podobno to efekt późnego ojcostwa - wyznał Pazura w najnowszym „Party“.



Aktor zwierzył się też, że marzy o synu.

- Jestem pewny, że będę go miał - powiedział w magazynie.

daks