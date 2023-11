Reklama

Paweł Wilczak do tej pory rzadko wzbudzał konsekwencje. Aktor rzadko pojawiał się na ściankach i czerwonym dywanie. Jednak od premiery filmu "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, wszystko się zmieniło. To wtedy Wilczak pojawił się po raz pierwszy publicznie z inną kobietą. Na pokazie filmu towarzyszyła mu urocza blondynka, a nie Joanna Brodzik. Sprowadziło to lawinę pytań, kim jest blondynka u boku Pawła Wilczaka i czy to koniec związku z Brodzik?

Wilczak ma nową partnerkę? Jest komentarz aktora!

Jeszcze przed weekendem w mediach pojawiły się informacje na temat towarzyszki aktora. Okazuje się, że ma na imię Ewa i pochodzi z Poznania. Czy jest nową partnerką aktorka? Tego nie wiadomo, ale o tym, że w jego związku z Brodzik nie dzieje się dobrze, mówiło się już od kilku miesięcy. Gwiazdor nie pojawił się na urodzinach swojej partnerki. Mówiło się, że aktor podobno miał dość zajmowania się domem samemu.

Magazyn "Twoje Imperium" zapytał aktora o tajemniczą towarzyszkę. Jednak ten krótko i konkretnie skomentował całą sytuację:

Co to w ogóle za temat jest? Drodzy państwo, dajcie spokój, nie będę tego komentować. To jest śmiech na sali. Nie będę się tłumaczył.

Komentarz aktora nie rozwiewa plotek. Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój wydarzeń!

Paweł Wilczak ma nową partnerkę?

East News

Aktor nie chciał wypowiedzieć się na temat swojego życia prywatnego