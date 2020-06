Paweł Deląg i Dominika Kulczyk wrócili do siebie?! Zdjęcia z randki wzbudziły sensację! 

Czy szykuje się wielki "come back" w polskim show biznesie? Jak donosi "Super Express" Dominika Kulczyk i Paweł Deląg wybrali się na wspólną przejażdżkę hulajnogami po centrum Warszawy. Para podobno nie szczędziła sobie czułości, a aktor skradł nawet pięknej milionerce czułego całusa. Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Dominika Kulczyk i Paweł Deląg rozstali się! Znamy powody

Paweł Deląg i Dominika Kulczyk wrócili do siebie?!

Aktor i milionerka znają się od wielu lat, ale dopiero jesienią 2015 roku pojawiły się informacje, że tę dwójkę w końcu połączyła miłość! Ten związek jednak nie przetrwał długo, bowiem już w marcu 2016 roku dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu. Czyżby po 4 latach Paweł Deląg i Dominika Kulczyk postanowili do siebie wrócić?

Jak donosi "Super Express" para spotkała się w tym tygodniu w centrum Warszawy i wypożyczyła hulajnogi. Wspólnie wybrali się na przejażdżkę po Nowym Świecie, a następnie dojechali na Starówkę. Podobno wtedy para miała zasłuchać się w muzyce i czule obejmować. Jednak to nie koniec! Według dziennikarzy tabloidu w pewnym momencie Paweł Deląg skradł całusa milionerce.

Wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje! Jak widać para zdecydowała się na aktywne spędzenie wolnego czasu we dwójkę, zamiast kolacji w ekskluzywnej restauracji. Myślicie, że uda im się na nowo stworzyć związek? Jeśli rzeczywiście Paweł Deląg i Dominika Kulczyk zdecydowali się do siebie wrócić, to oczywiście życzymy im dużo szczęścia i miłości!

East News

Według informacji uzyskanych przez tabloid, Dominika Kulczyk i Paweł Deląg zdecydowali się na wspólną przejażdżkę hulajnogami po centrum Warszawie. Para miała czule się obejmować, a nawet... całować!

East News

To z pewnością byłby jeden z najbardziej gorących powrotów w polskim show biznesie!