Kilka miesięcy temu jako pierwsi poinformowaliśmy was o ciąży Pauliny i Natalii Przybysz (czytaj: Siostry Przybysz są w ciąży!). Słynne siostry Sistars już za dwa miesiące zostaną mamami a ich rosnące brzuszki mogliśmy oglądać w programie "Bitwa na głosy" w którym występowały do minionej niedzieli. Niestety, w sieci i kolorowej prasie pojawiło się wiele negatywnych komentarzy dotyczących ciężarnych sióstr. Paulina Przybysz w swoim felietonie dla Soul Magazine wyśmiała sondaże dotyczące jej błogosławionego stanu.

- Sondaże typu - "Kto lepiej wygląda w ciąży?". Wiadomo, siostra. Zawsze była chudsza, z brzuchem czy bez, już w podstawówce przyjęłam to do wiadomości - komentuje Paulina Przybysz. Dziś rano odkryłam kolejny sondaż piękności, tym razem trzy ciężarne i komentarze typu "Dziwne mają te brzuchy, jakieś nalane, szkoda mi tych malutkich". No i weź tu normalnie prowadź życie w rodzinie.

Zaistniałą sytuację Paulina Przybysz skomentowała krótko:

- Jestem nieustraszona. Im większy brzuch tym więcej mocy!

