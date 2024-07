Program "Woli i Tysio" już od pierwszego odcinka wzbudzał wiele kontrowersji. Niestety, show w którym występują Dawid Woliński i Marcin Tyszka nie zostało zbyt dobrze przyjęte w branży. Jakiś czas temu na Facebooku pojawił się wpis Michała Piróga, który wyśmiał pomysł fotografa i projektanta. Zobacz: Piróg o programie "Woli & Tysio": Wstydzę się

Okazuje się również, że program Wolińskiego i Tyszki nie przypadł do gustu Paulinie Papierskiej. Zwyciężczyni pierwszej edycji "Top Model", która przez kilka ostatnich miesięcy była poddawana ciągłej krytyce przez gwiazdy nowego show, wreszcie znalazła sposób, by się odegrać.

- Po pierwszym odcinku nie chciałam nic komentować. Stwierdziłam, że każdemu należy się druga szansa. Poczekałam na drugi odcinek. Nie wytrzymałam. To program z tych, kiedy podczas reklamy jest czas, żeby odetchnąć. Trzeciego odcinka już nie obejrzę.

Paulina nawet zaapelowała do Wolińskiego i Tyszki, aby się ocknęli, bo psują wizerunek gejów:

- Chłopaki po co Wam to? Zajmujecie się takimi ciekawymi rzeczami, a z perspektywy widza wyglądacie jak medialne chorągiewki. Najgorsze jest to, że oberwą na tym homoseksualiści. Napewno ten program nie poprawi wizerunku homoseksualistów. Pogorszy. Znam wielu ludzi, którzy są homoseksualni. To są zajebiści ludzie. Szkoda, że program "Woli i Tysio" działa na ich niekorzyść.

Zgadzacie się z opinią Pauliny Papierskiej?