Paulina Młynarska przeszła podwójną mastektomię, a teraz apeluje do mediów! Dziennikarka opublikowała w sieci poruszający wpis

Paulina Młynarska opublikowała na Facebooku nowy wpis, w którym zwraca się z apelem do mediów i zdradza, jak się dziś czuje po podwójnej mastektomii. Kilka dni temu dziennikarka za pośrednictwem mediów społecznościowych przyznała, że lekarze wykryli u niej zmiany morfologiczne, które świadczyły o tym, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że w przyszłości zachoruje na złośliwego raka piersi. Paulina Młynarska podjęła trudną wówczas decyzję o usunięciu oby piersi.

Paulina Młynarska w swoim wpisie o podwójnej mastektomii nie ukrywała, że wahała się, czy w ogóle informować o tym opinie publiczną. Dziennikarka zrobiła to jednak, żeby zwrócić uwagę kobiet na temat badań, które mogą uratować ich życie.

Wahałam się czy o tym pisać. Jednak pomyślałam, że jeśli choć jedna/ jeden z Was weźmie to sobie do serca, to warto. Za mną podwójna profilaktyczna mastektomia. Nie wchodząc w szczegóły, jakiś czas temu odkryto u mnie zmiany morfologiczne, których obecność świadczy o wysokim ryzyku zachorowania na złośliwego raka piersi w przyszłości. Na tym etapie, miałam jeszcze wybór. Mogłam zdecydować się na ścieżkę „zachowawczą”, czyli branie leków przez długie lata i częste badania kontrolne, lub na „ostre cięcie” - leczenie operacyjne z jednoczesną rekonstrukcją plastyczną. Rozważanie tej alternatywy było bardzo trudnym procesem. Nie ma bowiem bezwzględnych wskazań do profilaktycznej mastektomii - napisała wówczas Paulina Młynarska.