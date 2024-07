Paulina Młynarska udostępniła nagranie z pogrzebu swojego taty i zdradziła, dlaczego na koniec uroczystości pożegnalnych zaśpiewano "Krywaniu". Kilka godzin wcześniej na swoim profilu na Facebooku wideo z ceremonii pożegnania Wojciecha Młynarskiego, który po długiej chorobie zmarł 15 marca, pokazała Agata Młynarska. Teraz nagranie skomentowała druga córka artysty.

Dziennikarka zamieściła krótki wpis, w którym przyznała, że podczas pogrzebu zaśpiewano "Krywaniu"- wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera w połączeniu z ulubioną góralską muzyką Wojciecha Młynarskiego.

Muzycy Jazzowi, prowadzeni przez mojego brata Jaśka Młynarskiego i góralscy, pod wodzą Jaśka Karpiela-Bułecki żegnają Tatę z nami, z tłumami Warszawiaków i nie tylko. Wiele osób podchodziło do nas na cmentarzu, mówiąc, że przyjechały z drugiego końca Polski, by towarzyszyć Ojcu w ostatniej drodze. Na koniec ceremonii zaśpiewaliśmy mu wspólnie " Krywaniu", jedną z jego ukochanych góralskich "nut" do słów Kazimierza Przerwy- Tetmajera:

Hej Krywaniu, Krywaniu

wysoki!

Płyną, lecą spod ciebie

potoki! -

Tak się leją moje łzy,

jak one,

hej łzy moje, łzy niezapłacone...

Hej Krywaniu, Krywaniu

wysoki!

Płyną, lecą nad tobą

obłoki -

Tak się toczy moja myśl,

jak one,

hej te myśli, te myśli stracone...

Hej Krywaniu, Krywaniu

wysoki!

Idzie od cię szum lasów

głęboki,

a mojemu idzie żal kochaniu - -

hej Krywaniu, Krywaniu, Krywaniu!...- napisała Paulina Młynarska.