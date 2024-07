Kilka dni temu na świat przyszła córeczka Pauliny Krupińskiej, Antosia. Miss Polonia w całości poświęciła się wychowywaniu dziecka i na razie nie zamierza wracać do pracy w telewizji. Producenci jej programu zostawiają dla niej otwartą furtkę. Zobacz: Paulina Krupińska nie wraca do pracy w telewizji. Planuje długi urlop macierzyński

Choć partnerka Sebastiana Karpiela Bułecki zniknęła z medialnego życia, to nie zaniedbuje swojego Instagrama. To tam możemy dowiedzieć się, co słychać u świeżo upieczonej mamy i zobaczyć jej najnowsze zdjęcia. W tym, tak jak dziś, świeżą fotkę po porodzie. Nie wiemy, jak Paulina to robi, ale wygląda coraz piękniej.

W sumie - Krupińska jest najdłużej urzędującą Miss Polonia, więc to nas nie dziwi.

Wow❗️dużo Was 20.000 #happy Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Paulina Krupinska (@pkrupinska) 7 Sie, 2015 o 1:45 PDT