Paulina Krupińska pokazała dziś rano na Instagramie, że właśnie udało jej się spełnić marzenie, które odkładała od dawna. Piękna prowadząca "Dzień dobry TVN" założyła w końcu... aparat ortodontyczny. Pod zdjęciem Paulina Krupińska napisała:

Kochani wreszcie założyłam aparat 😉 Jakie macie doświadczenie z noszenia aparatu? Przyjmuje wszystkie uwagi i zalecenia 🙌🏻🙌🏻

Co na to napisała Małgorzata Ohme, koleżanka z redakcji „Dzień dobry TVN”?

Będziesz jeszcze piękniejsza ?! O nie!❤️

Ale jedna z internautek zauważyła:

Przecież te ząbki już są proste 🙌

Paulina Krupińska założyła aparat ortodontyczny

Czemy Paulina zdecydowała się założyć aparat na tak ładne zęby? Ostatnio o swoim przypadku mówiła Doda. Dorota Rabaczewska też chciała mieć jeszcze piękniejsze zęby, a gdy założyła aparat zaczęła mieć problemy z szumami usznymi i potem żałowała tego kroku. Przestrzegała nawet internatów, że aparat trzeba zakładać nie z próżności, ale przy faktycznych medycznych potrzebach.

Czy więc Paulina nie dostąpiła zbyt pochopnie? Wyjaśniła to sama:

„Po ładnych paru latach założyłam aparat. (…) Zbierałam się do tego i bardzo długo nie mogłam się zdecydować. Założyłam przezroczyste nakładki. Najpierw musiałam usunąć ósemki, bo po prostu nie miałam miejsca, żeby te zęby wyprostować. Dlatego, że ósemki, które miały być „mądrymi zębami”, okazały się bardzo głupie i rosły prostopadle. To spowodowało, że stłoczyły mi się zęby dolne, które ścierały górne zęby….”, tłumaczy Krupińska.

Dodała, że nie wie, ile będzie trwało leczenie. Obawia się, że niestety więcej niż pół roku. Bo jeśli okaże się, że będzie musiała je zdejmować, wchodząc na wizję, to wtedy leczenie potrwa dłużej. Dziennikarka twierdzi, że teraz bardzo sepleni. W najbliższym czasie będzie więc uczyć się mówić z aparatem na zębach. Prosi widzów o wyrozumiałość. Wygląda więc na to, że gwiazda ma medyczne powody do tego, by nosić aparat.

Według fanów, zęby Pauliny już wyglądały świetnie.