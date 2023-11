Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka bawią się dzisiaj na weselu! Z tej okazji modelka pochwaliła się pięknym zdjęciem z uroczystości w sieci. 32-latka dostosowała swój strój do okazji i na weselu zaprezentowała się w ludowej kreacji. Na szyi modelki nie zabrakło charakterystycznych czerwonych korali! Ostatnio w podobnej stylizacji widzieliśmy ją w dniu jej ślubu rok temu. Zobaczcie, jak teraz wyglądała Paulina. Co myślicie o niebieskiej sukni ludowej?

Reklama

Paulina Krupińska w góralskim stroju

Dopiero co, Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka obchodzili pierwszą rocznicę ślubu, a już mają kolejny powód do świętowania. W sobotę ich bliscy stanęli na ślubnym kobiercu. To było góralskie wesele, gdzie zachowanych zostało wiele tamtejszych tradycji.

Panna młoda tak jak Paulina rok temu do ołtarza poszła w ludowym stroju. A była Miss Polonia i jej mąż również nie wyróżniali się z tłumu. Na ślub także przyszli ubrani w góralskie stroje.

Weselimy się , hej ???????????????????????????? - napisała Paulina w sieci.

Zobacz także: Paulina Krupińska pokazała twarz córki! Fani: "Tosia chyba do Ciebie podobna"

Internauci zachwycili się kreacją Pauliny i jej męża. W sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy.

- Uwielbiamy tą tradycję, te stroje! ❤️❤️ - Ale piękny strój - Piękni młodzi uśmiechnięci ????????❤️???? - Góralska tradycja jest cudowna ???? piękna para ???????????? - pisali fani w sieci.

Zobaczcie, jak Paulina i Sebastian wyglądali na ślubie bliskich im osób. Co myślicie o niebieskiej sukni?

Paulina i Sebastian na weselu

instagram

W której sukni Paulina wyglądała lepiej?

instagram