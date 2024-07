1 z 10

Paulina Krupińska świetnie wygląda po urodzeniu drugiego dziecka

Paulina Krupińska zachwyca figurą po ciąży! Modelka i prezenterka zaledwie tydzień temu urodziła swoje drugie dziecko, a już wróciła do formy po porodzie. Podwójna mama pokazała zdjęcie, które wykonała prawdopodobnie podczas spaceru z dziećmi. Trzeba przyznać, że Paulina Krupińska wygląda przepięknie! Wprawdzie gwiazda na fotce siedzi, jednak nie przeszkadza to, by zauważyć, że jej sylwetka wygląda świetnie. Nie inaczej czuje się młoda mama. Jej wpis najlepiej o tym świadczy!

Happy mummy! Jak spędzacie dzień mamuśki?

Paulina Krupińska 22 maja urodziła swoje drugie dziecko, którego ojcem jest Sebastian Karpiel-Bułecka. Para powitała na świecie synka, a ich córeczka Antosia - braciszka. :) Zobacz fotkę szczęśliwej mamusi!

