Już jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Polskie rodziny popołudniu zasiądą do tradycyjnej kolacji, a wśród nich oczywiście nasze gwiazdy, dla których święta to szczególny moment w roku - z dala od mediów, w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Choć zdarzają się też wyjątki od tej reguły. Przypomnijmy: Nie oddałabym Michałowi dzieci na Wigilię

Do świat przygotowuje się również Miss Polonia 2012, Paulina Krupińska. Modelka pochodzi z Warszawy i planuje ten czas spędzić właśnie w stolicy z najbliższą rodziną. Nie zapomina jednak o swoim chłopaku, Tadeuszu Bachledzie-Curuś. Jak zdradza w rozmowie z AfterParty.pl Paulina, w drugi dzień świąt jedzie do Zakopanego, gdzie zostaje aż do Sylwestra. Planuje również m.in. sylwestrowy kulig.

Święta tradycyjnie w Polsce, wigilia z rodziną w bardzo domowym i ciepłym zaciszu. W kolejny dzień świąt jadę do dziadków i tam już z większą rodziną celebrujemy ten wyjątkowy czas i spotykam się z moim kuzynostwem, tam jest już naprawdę nas bardzo dużo - śpiewamy razem kolędy, biesiadujemy. Potem jadę do Zakopanego i zostaję już do Sylwestra, narciarsko i spacerowo. Na Sylwestra planuję kulig, ale będzie też impreza, tak bardziej kulturalnie niż na zewnątrz - zdradziła w rozmowie z nami.

Gwiazdka to również prezenty. W sklepach trwa obecnie zakupowe szaleństwo i gorączkowe poszukiwania idealnych podarunków dla najbliższych. Krupińska przyznaje, że kupowanie prezentów to nie jest ulubiona część świąt.

Kupowanie prezentów to jest dla mnie najgorszy okres jeśli chodzi o święta. To wielkie wyzwanie, dlatego że nienawidzę centrów handlowych, więc to naprawdę ciężki czas dla mnie. Z racji tego, że pracuję przy sesjach i różnych wydarzeniach to pewne rzeczy mogę sobie podpatrzeć i już wtedy wiem, co chcę kupić konkretnie dla kogoś i idę do sklepu z pomysłem, nie muszę już szukać - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Paulina.

Wywiad z Pauliną Krupińską i jej świąteczne życzenia dla naszych czytelników poniżej.

