Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka chcą mieć kolejne dziecko? "Metryka nam leci"

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka planują powiększyć rodzinę? Chociaż para ma już dwójkę dzieci, Tosię i Jędrka, to - jak się okazuje - ich marzeniem jest kolejne maleństwo. W rozmowie z "Życiem na gorąco" piękna miss opowiedziała o swoich wyjątkowych planach na najbliższą przyszłość.

Paulina Krupińska marzy o kolejnym dziecku

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są małżeństwem od półtora roku. Wspólnie wychowują dwuletniego Jędrka oraz trzyletnią Tosię. Jednak para nie chce poprzestawać na dwójce dzieci i marzy o kolejnym, już trzecim potomku!

W wywiadzie dla "Życie na gorąco" piękna miss wyznała, że to już ostatni moment, aby zrealizować ten plan.

Metryka nam leci, młodsi już nie będziemy. Sebastian śmieje się, że dobrze by było zrealizować ten plan przed jego 45. urodzinami - wyznała w rozmowie z "Życiem na gorąco" Paulina Krupińska.

Jak się okazało, to nie jedyne ambitne plany pary. Gwiazda w wywiadzie wyznała, że już we wrześniu ich cała rodzina chce na stałe przeprowadzić się do Zakopanego. Tam też ich córeczka Tosia będzie mogła rozpocząć naukę w szkole. Paulina jednak ma zaufanych lekarzy w Warszawie, dlatego jeśli modelce uda się ponownie zajść w ciążę, to będzie chciała urodzić dziecko w szpitalu, w którym przyszły na świat jej poprzednie dzieci.

Dla Pauliny i Sebastiana najważniejsze jest dobro i szczęście ich dzieci. Z tego też względu decyzja o przeprowadzce do Zakopanego wydaje się być strzałem w dziesiątkę! Tam ich maluchy będą mogły dorastać mając stały kontakt z naturą.

Dzieci nie należą do niani, babci ani sąsiadki. Są nasze. Trzeba kochać je za nic. [...] Staram się przytulać i okazywać im czułość tak często, jak się da - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Jak widać, para chce w tym roku zrealizować wiele planów. Oczywiście mocno trzymamy kciuki, by wszystko się udało!

Czy już wkrótce na świecie pojawi się kolejne dziecko modelki i muzyka?