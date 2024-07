Paulina o udziale w Miss Polonia:

Do udziału w konkursie namówiły mnie poprzednie zwyciężczynie, Rozalka i Marcelina, one były pierwszymi osobami, które powiedziały: Paula startuj, to jest bardzo fajna przygoda i fajne doświadczenie w życiu. Jak byłam małą dziewczynka, miałam chyba sześć czy siedem lat, oglądałam wybory Miss Polonia w telewizji, i zawsze mówiłam: Mamo, co ja mam zrobić, żeby się tam dostać, czy są jakieś castingi czy eliminacje. A mama odpowiedziała: Córeczko, nie wiem, jak to wszystko wygląda, ale może kiedyś się o tym przekonasz. I się przekonałam.