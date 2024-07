Paula Marciniak, która znana jest głównie z koncertów w więzieniach, trafiła na okładkę pisma dla mężczyzn. W majowym wydaniu „CKM” Paula udzieliła wywiadu w którym opowiada między innymi o tym jak wyjątkową jest artystką i w jaki sposób udało jej się przyćmić inne gwiazdy.

- Doda śpiewa po polsku, a większość moich piosenek jest po angielsku- wyznaje Marciniak- mój singiel „Flashing Lights” jest grany na całym świecie.

Paula przyznała, że nie chce być skandalistką, ponieważ ludzie mogli by zapomnieć o tym co robiła a pamiętaliby skandale z nią związane.

Przyznajemy, że to nie skandal zagrać z areszcie. Jednak do tej pory o Pauli mówi się tylko w tym kontekście. Nie ma zbyt wielu artykułów dotyczących utworów czy głosu celebrytki. Więc chyba nie o takim rozgłosie zależało Marciniak…

Reklama

tulipan