"Umów się ze mną. Take Me Out": W drugim odcinku show zobaczymy jednego z czterech singli - jest nim Patryk. Mieszka w Warszawie i jest trenerem personalnym, skończył też kurs instruktora kulturystyki. Lubi gotować, jednak – jak twierdzi – dziewczyna na kolację będzie musiała sobie zasłużyć. Czy skradnie serce którejś z dziewczyn? Zobaczcie wizytówkę Patryka! Podoba się Wam?

Drugi odcinek "Umów się ze mną. Take Me Out" już w najbliższą środę, 14 marca o godzinie 20:05 w Polsacie.

