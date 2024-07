W każdej edycji muzycznego talent show musi pojawić się jakiś przystojniak, który przyciągnie uwagę kobiet. W drugim odcinku "X-Factor" jurorów i telewidzów swoją aparycją, ale i talentem zachwycił Filip Mettler. Uczestnik jednak ma sporą konkurencję. Dziś wieczorem poznamy czarującego Patryka Stempniaka.

Ten 22-letni mężczyzna nie boi się żadnej pracy. Jest drwalem, barmanem, ratownikiem i recepcjonistą w klubie fitness. Jednak najwięcej radości w życiu sprawia mu śpiewanie.

Gdy Patryk pojawił się na scenie pod wrażeniem jego aparycji był sam Kuba Wojewódzki, a Patricia Kazadi stwierdziła, że wygląda jak gwiazda rocka. Wokalistka na castingu zaśpiewał balladę "You Are So Beautiful". Jego występ z wielką uwagą oglądali również Tatiana i Czesław.

- Chcesz poznać całą prawdę, tylko prawdę? Przerżnąłeś mnie na wylot! - skomentowały występ Wojewódzki.

Patryk Stempmniak otrzymał od jurorów oczywiście trzy raz "tak".