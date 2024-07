1 z 5

Patryk Pniewski zagra w najnowszym teledysku Cleo - "Wolę być"! Jak to się stało? Okazuje się, że młodego aktora do współpracy zaprosił sam Donatan, z którym Patryk Pniewski poznał się na jednym z festiwali. Dla gwiazdora znanego z serialu "Pierwsza miłość" to kolejne aktorskie wyzwanie. Zwłaszcza, że klip jest kostiumowy i osadzony w dawnych latach. Co o tej współpracy mówi aktor?

Donatan wspomniał, że robi klip kostiumowy, w klimacie z dawnych lat. Stwierdziłem: czemu nie?! I tak wyszło, że Cleo zabrała mnie w podróż parowozem! (śmiech) Naprawdę cieszę się, że miałem okazję właśnie z nią przenieść się w te czasy, gdzie miłość była delikatniejsza i bardziej nieśmiała. Bardzo lubię i szanuję Asię, cieszę się, że nasza przyjaźń z „Tańca z Gwiazdami” owocuje w tak magicznych wspólnych projektach. Historia w teledysku jest niejednoznaczna i każdy może ją odczytywać na swój sposób. Nie mogę doczekać się premiery.



Jak wyznała Cleo Patryk Pniewski wcielił się w czarny charakter, a my nie możemy się już doczekać efektu końcowego:

W moim najnowszym teledysku "WOLĘ BYĆ" w jedną z ról wcielił się Patryk Pniewski. Wyszło naprawdę znakomicie (…) Patryk zagrał postać będącą "czarnym charakterem".

Czekacie na premierę klipu do piosenki "Wolę być"?

