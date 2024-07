Patryk Pniewski otrzymał propozycję zagrania w "Listach do M. 3"! Aktor udzielił wywiadu "TeleTygodniowi", w którym zdradził, że wygrał casting do kultowej, polskiej komedii.

Cały czas pojawiają się propozycje. Pracowałem na planie filmu "Serce miłości", który w tym roku trafi do kin. Wygrałem casting do roli w "Listach do M. 3".