Patryk Pniewski to gwiazdor serialu "Pierwsza Miłość". Już jesienią zobaczymy go również w czwartej edycji "Tańca z gwiazdami". Czytaj także: Patryk Pniewski w "Tańcu z Gwiazdami" 4! Kim jest kolejna gwiazda, która zatańczy w show?

O tym, że jest zdolny i skromny już pisaliśmy. Przystojny? To widać, pisać nie trzeba:) Ale fanki Patryka Pniewskiego uwielbiaja go też za styl. Bo trzeba pzrzyanć, że młodemu aktorowi we wszystkim dobrze..

Dlatego zebraliśmy dla Was kilka zdjęć, aby przyjrzeć się stylowi ubierania się Patryka w serialu "Pierwsza Miłość", w "Tańcu z gwiazdami" i prywatnie.

Jesteśmy ciekawi, w jakim wydaniu Patryk podoba Wam się najbardziej. Obejrzyjcie naszą galerię! :)