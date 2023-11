We wrześniu tego roku serial "Przyjaciółki" powróci na ekrany Polsatu i to już z 14. sezonem. Możemy być pewni, że w życiu serialowych bohaterek znów będzie się działo. Przypomnijmy, że 13. sezon zakończył tragiczną sceną katastrofy samolotowej, w której uczestniczył Paweł, mąż Anki. W 14. sezonie dowiemy się, czy przeżył! Jakby było mało drastycznych wydarzeń w życiu bohaterek, Patrycja... znów zostanie pobita! Czy to Wiktor jej to zrobi?! Zobaczcie zdjęcia poniżej!

